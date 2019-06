Tenta di fuggire lanciandosi dalla finestra del terzo piano dove abita e poi aggredisce il Carabiniere che lo ha salvato

Tortona – Per sfuggire ai Carabinieri si è lanciato da una finestra del terzo piano ed è rimasto sospeso nel vuoto.

Protagonista della vicenda un ragazzo di sedici anni, trattenuto dalla madre e tratto poi in salvo proprio da uno dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tortona.

E come ringraziamento il ragazzo ha pensato bene di colpire più volte il Carabiniere, dandosi poi alla fuga per le strade della città.

Il sedicenne lituano, nonostante la giovane età già noto per lesioni e rapina, ora dovrà rispondere di una denuncia per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e per detenzione di marijuana.

La madre aveva portato in caserma una delle tre bustine con 98 grammi della sostanza stupefacente che il figlio aveva nascosto lungo il corridoio della cantina del palazzo a Tortona dove vivono.

Le altre gliele aveva strappate di mano il figlio quando lei gli aveva detto che si sarebbe rivolta ai Carabinieri.

Dopo essere tornata a casa, è stata poi lei a chiedere aiuto ai militari ed è allora che il figlio ha tentato la rocambolesca e pericola fuga dal davanzale di una delle finestre del pianerottolo del palazzo.

Sequestrati altri 115 grammi di marijuana trovati sempre nel corridoio della cantina, insieme a poco meno di 492 euro, i Carabinieri hanno poi provveduto a segnalare l’accaduto alla Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori di Torino.

Il Carabiniere vittima dell’aggressione da parte del giovane guarirà in sette giorni.