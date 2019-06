Al vertice della Marina Militare il “novese di ferro” voluto dalla Lega: in gioco c’è il controllo degli sbarchi e delle frontiere

di Andrea Guenna – È costata cara la bravata della ministra Elisabetta Trenta (nella foto a lato) che, giovedì 30 maggio scorso in Senato, in risposta ad un’interrogazione di Fratelli d’Italia a proposito della parata del 2 giugno dedicata quest’anno al tema dell’inclusione, ritenuto non rispettoso della natura e dell’impegno delle Forze Armate Italiane cui la ricorrenza dovrebbe essere dedicata, ha risposto con un intervento di una ovvietà disarmante concluso col gesto di Peace and Love, accompagnato da un brusio dell’Aula che ha indotto la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati a sospendere i lavori per qualche minuto. l’atteggiamento un po’ troppo abborracciato della ministra ha generato molti malumori tra i vertici delle Forze Armate che hanno disertato in massa la festa del 2 giugno che si è svolta ai Fori Imperiali. Le reazioni non si sono fatte attendere, ma la più clamorosa è stata quella della Lega che è riuscita a far nominare l’ammiraglio più “duro e puro” di tutta la nostra Marina Militare, il novese Giuseppe Cavo Dragone, alla carica di Capo di Stato Maggiore. Una nomina molto importante soprattutto in questo momento di estrema incertezza politica, che avrà certamente un peso determinante per le sorti del governo. La ministra Trenta potrebbe aver chiuso con le sue sparate, le sue intemperanze, le sue trovate hippy chic. Inoltre le sue speranze di vedere seduto sullo scranno più alto della forza armata oggi più importante del Paese il suo amico hippy chic Paolo Treu, nel segno della continuità rispetto all’uscente Capo di Stato Maggiore Valter Girardelli, sono andate a sbattere contro il “novese di ferro”, l’ammiraglio superdecorato e tutto d’un pezzo vicino a Matteo Salvini.

Dopo una straordinaria carriera militare, dal 27 ottobre 2005 al 5 settembre 2008 Cavo Dragone ha ricoperto l’incarico di comandante dell’Aviazione Navale e di Capo del 6º Reparto Aeromobili dello Stato Maggiore della Marina divenendo contrammiraglio.

Nel 2008 è stato nominato Comandante in capo del Raggruppamento Subacquei ed Incursori (i nostri marine) COM.SUB.IN.

A partire dal 2011 è stato Comandante dell’Accademia Navale di Livorno divenendo ammiraglio di divisione.

Dal 3 novembre 2014 al 26 giugno 2016 è stato Capo del Comando interforze per le operazioni delle Forze Speciali.

Promosso Ammiraglio di squadra nell’aprile 2016, dal 1º luglio 2016 ha assunto l’incarico di Comandante del Comando operativo di vertice interforze, divenendo, nella storia della Repubblica Italiana, il primo ufficiale generale non proveniente dalle fila dell’esercito.

Cavo Dragone vanta onorificenze di grande peso come quella di Grand’Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, della Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare, della Medaglia militare al merito di lungo comando (20 anni), della Medaglia d’argento per lunga navigazione Marina Militare (10 anni), della Medaglia militare aeronautica per lunga navigazione aerea (20 anni), della Croce d’oro con stelletta per anzianità di servizio militare, della Croce commemorativa operazioni in Afghanistan, della Medaglia commemorativa per il personale della Marina Militare impegnato nel Golfo Persico.

Insomma, si tratta di un tipo tosto, competente, dal carattere fermo col quale la signora Trenta non avrà molto margine, soprattutto a proposito della sorte dei migranti tenuti a debita distanza dalle nostre coste.

La nomina di Cavo Dragone è inoltre molto ben vista da Sergio Mattarella che vede in lui l’uomo giusto per comandare in un prossimo futuro la tanto auspicata regia delle Forze Armate Italiane, alla luce del fatto che negli ultimi anni si è occupato, nelle varie missioni all’estero, proprio della gestione in contemporanea di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri raggruppati in un’unica struttura mettendo in comune uomini e risorse. Ciò garantirebbe al Quirinale il progetto, previsto dal Libro Bianco della Difesa, di trasformare il mondo militare in una rete coordinata per garantire la massima efficienza nonostante il taglio delle risorse. E la cosa non è di secondaria importanza, considerando che, come da prassi consolidata, per il principio della rotazione tra le Forze Armate, il prossimo Capo di Stato Maggiore della Difesa spetta proprio alla Marina Militare. E in questo ruolo così delicato il nome di Cavo Dragone sembra godere di massima fiducia anche dalla parti del Quirinale.

Non è finita in quanto Giuseppe Cavo Dragone garantisce al Viminale una perfetta gestione degli sbarchi e delle frontiere dopo l’approvazione del decreto Sicurezza-bis nel quale si stabilisce che il Ministro degli Interni “può limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” per ragioni di ordine e sicurezza. E avere dalla propria parte il Capo di Stato Maggiore della Marina militare potrebbe avere il suo peso.