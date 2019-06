Giunta a trazione leghista a Novi

Novi Ligure – Si è stata presentata ai novesi la nuova giunta di centrodestra con sindaco Gian Paolo Cabella nel salone di rappresentanza nel municipio di Via Giacometti. Cabella acquisisce le competenze su bilancio, finanze, patrimonio, economato, trasparenza, comunicazione, partecipazione e servizi informatici. Diego Accili, Forza Italia, è vice sindaco con le deleghe ai lavori pubblici, trasporti, protezione civile, piano energetico e servizi cimiteriali. Roberta Bruno, in quota Lega, si occuperà di gestione del territorio, urbanistica, attività produttive, ambiente e agricoltura. Costanzo Cuccuru, Lega, ex Psi ed ex Forza Italia, veterano del Consiglio comunale con due mandati da assessore negli anni ‘80 e consigliere per 15 anni, è assessore a Cultura, pubblica istruzione, formazione professionale, turismo, sport e promozione sportiva. A Giuseppe Dolcino, Lega, commercio, promozione economica e rapporti con i cittadini. Marisa Franco, Lega, è assessore a sicurezza, polizia municipale, viabilità, personale e organizzazione, affari sociali e disabilità. (Nella foto we, da sinistra: Roberta Bruno, Diego Accili, il sindaco Gain Paolo Cabella, Costanzo Cuccuru, Giuseppe Dolcino, Marisa Franco