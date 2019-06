Scoppia un temporale e per ripararsi dalla pioggia si perdono nei boschi del Monte Giarolo: due ragazzine salvate da Vigili del Fuoco e Carabinieri

Caldirola – Si erano perse tra i boschi del monte Giarolo, in alta val Curone, mentre stavano ridiscendendo lungo uno dei numerosi sentieri della zona. Ma il temporale scoppiato improvvisamente le ha fatto smarrire la strada e sono state salvate solo grazie all’intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Protagoniste della vicenda due ragazzine, una di Alessandria e l’altra di Valenza, che ieri, sabato, sono state salvate a Caldirola.

Le due giovani erano salite nel tardo pomeriggio sulla seggiovia che parte da Caldirola per le pendici del monte Giarolo. Il piano era quello di ridiscendere a valle a piedi seguendo uno dei tanti sentieri presenti in zona. Qui, però, sono state sorprese dal temporale scoppiato su tutto l’alessandrino a partire dalle 17. Le due, nel tentativo di mettersi al riparo, si sono perse nei boschi non ritrovando più il sentiero. Le ricerche sono proseguite fino alle 20 quando, dopo più di un’ora di perlustrazioni, le ragazzine sono state ritrovate nel canalone del Giarolo sane e salve anche se infreddolite e spaventate.