245° anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza: il bilancio di un anno e mezzo di attività ad Alessandria e provincia

Alessandria – Anche quest’anno, nel solco di una tradizione plurisecolare, la Guardia di Finanza ha festeggiato il 245° anniversario della propria fondazione.

La ricorrenza è stata celebrata, oggi, dal Comando alessandrino nella Caserma “Blengio” di Corso Felice Cavallotti con una sobria cerimonia interna cui ha partecipato il Comandante Provinciale, Col. Rosario Amato, unitamente al personale di ogni ordine e grado, in servizio alla sede, nei Reparti dipendenti e ad una rappresentanza di quello in congedo, appartenente alle Sezioni A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) della provincia, che testimoniano la continuità di intenti tra chi ha servito con onore lo Stato e chi continua a servirlo.

Nel corso dell’evento, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale, il Comandante Provinciale ha preso la parola per ringraziare il personale per l’impegno quotidianamente profuso a tutela della legalità e per i risultati ottenuti nel corso dell’anno. In particolare, ha sottolineato l’importanza dei tre obiettivi strategici affidati al Corpo: la lotta all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, l’attività a tutela della spesa pubblica, il contrasto alla criminalità economico – finanziaria, punti di riferimento costanti delle attività, sia di natura preventiva che repressiva, poste in essere dai Reparti operativi insistenti sul territorio della provincia.

Per quanto concerne gli interventi, sono stati 945 quelli conclusi dai Reparti della Guardia di Finanza tra il gennaio del 2018 e il maggio del 2019.

516 sono, invece, le indagini delegate al Corpo, nello stesso periodo, dalla magistratura ordinaria e contabile. Cifre, queste, che danno il senso dell’intensificazione delle attività della Guardia di Finanza contro i più gravi fenomeni di illegalità economico – finanziaria.

Interventi mirati, indirizzati nei confronti di target accuratamente selezionati grazie ad attività di intelligence, al controllo economico del territorio e ad analisi di rischio, ulteriormente migliorata, quest’ultima, in ragione della potenziata interazione tra le banche dati a disposizione.

Il contrasto all’evasione fiscale è stato posto in essere mediante l’effettuazione di 945 interventi nell’ambito di verifiche e controlli nei confronti di imprese e contribuenti, frutto di un’accurata selezione basata sia sull’attività d’intelligence che sul controllo economico del territorio e sull’utilizzo delle molteplici banche dati nella disponibilità del Corpo. In tale ambito sono stati scoperti 226 soggetti economici sconosciuti al fisco che hanno evaso complessivamente oltre 14 milioni di IVA, denunciate per reati fiscali 111 persone, nella maggior parte dei casi per aver presentato dichiarazioni fiscali fraudolente o non averle presentate affatto, per l’emissione o l’utilizzo di fatture false, oppure per aver occultato/distrutto la contabilità. La sistematica aggressione dei patrimoni degli evasori ha portato alla proposta di sequestro di beni e valori per oltre 37 milioni di euro, al fine di soddisfare il credito erariale. Particolarmente importanti sono stati i risultati conseguiti anche nel settore del contrasto alle frodi all’Iva, meglio note come frodi “carosello”, con l’individuazione di 20 società cartiere/filtro, collocate in provincia di Alessandria, Liguria, Lazio e Campania, nonché in paesi dell’U.E, e la quantificazione di un mancato versamento dell’IVA per oltre 30 milioni di euro.

Altrettanto importante è stata la presenza ispettiva nel settore dell’evasione fiscale internazionale con la scoperta di un soggetto esterovestito effettivamente residente nella provincia.

Nel settore dei giochi e delle scommesse illegali, i controlli eseguiti sono stati 69 con l’irrogazione di sanzioni per complessivi 667.667 euro ed il sequestro di un centro scommesse privo dei previsti titoli autorizzativi.

Per quanto riguarda il lavoro sommerso, sono stati individuati 115 lavoratori “in nero” (ovvero privi di contratto di lavoro) e 60 “irregolari”.

L’azione della Guardia di Finanza contro gli illeciti in materia di spesa pubblica è finalizzata a individuare quelle condotte che, pregiudicando la legalità e la correttezza nella Pubblica Amministrazione, minano il puntuale utilizzo delle risorse, favorendo sprechi e malversazioni. Il settore è strategico per il Paese: solo un equo impiego degli investimenti e dei fondi pubblici può, infatti, sostenere la competitività e una piena ripresa del tessuto economico nazionale. In tale contesto operativo, volto a preservare l’integrità delle risorse pubbliche, sono stati eseguiti interventi che hanno consentito l’accertamento di un danno all’Erario per oltre 2 milioni euro. Costante ed in continuo svolgimento è l’azione dei Reparti della Guardia di Finanza di Alessandria per disvelare condotte illecite, sprechi di fondi e risorse pubbliche, fenomeni corruttivi e di disonestà nei riguardi della Pubblica Amministrazione, attraverso interventi mirati e indagini di polizia giudiziaria. Le investigazioni condotte hanno riguardato reati contro la Pubblica Amministrazione (peculato, abuso d’ufficio, corruzione, concussione, etc.), ascrivibili alle condotte illecite di amministratori, funzionari ed impiegati infedeli perpetrate mediante lo sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità cui le stesse sono destinate o tramite la distorsione del regolare andamento dell’azione amministrativa, hanno portato , nel complesso, alla denuncia di 3 persone, rispettivamente per i reati di corruzione, abuso d’ufficio e peculato. Le frodi scoperte dai Reparti in danno del bilancio nazionale e comunitario sono state pari a quasi 3 milioni di euro, e fanno in particolar modo riferimento alla repressione di una frode ai danni dello Stato, avvenuta attraverso fittizi corsi di formazioni professionali rivolti al settore terziario degli autotrasporti, con la scoperta di indebite percezioni di Contributi Pubblici Nazionali per un importo superiore a 750 mila euro. È stata svolta un’ulteriore attività di servizio, finalizzata al contrasto delle condotte di malversazione, indebita richiesta e/o percezione e truffa aventi ad oggetto risorse finanziarie messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, che ha consentito la scoperta di una frode complessiva dell’importo di oltre 900 mila euro. Nel caso specifico, le fiamme gialle alessandrine hanno accertato l’erogazione di prestazioni sanitarie, da parte di una comunità locale di recupero di minori disagiati, non conformi a quanto previsto dallo specifico bando regolamentare, cagionando così un ingente danno all’Erario oggetto di specifica comunicazione alla Procura della Corte dei Conti di Torino. I controlli svolti in materia di prestazioni sociali agevolate e di indebita esenzione dal pagamento dei ticket sanitari hanno fatto emergere tassi di irregolarità pari, rispettivamente, al 48,15% e al 22,2%. Nel caso dei ticket sanitari è stata sviluppata una specifica analisi di rischio in grado di evidenziare i nominativi di beneficiari già caratterizzati da elevati indi ci di anomalia.

È stata particolarmente intensa l’attività volta a tutelare il sistema economico dalle infiltrazioni criminali e dai patrimoni illeciti, che minacciano il regolare funzionamento dei mercati e della concorrenza.

La strategia investigativa adottata per individuare i profitti illeciti, ricostruirne i flussi ed individuare i reali beneficiari, è stata condotta attraverso l’approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette, ispezioni antiriciclaggio e con il sistematico ricorso alle indagini patrimoniali, al fine di sequestrare e confiscare i proventi ed i beni derivanti da attività delittuose. Dalle indagini di polizia giudiziaria condotte a tutela del mercato dei capitali sono scaturiti risultati importanti: 8 persone denunciate per riciclaggio e auto-riciclaggio di denaro per oltre un milione di euro; 108 persone denunciate per reati fallimentari, per un valore accertato di distrazioni di quasi 62 milioni euro.

Nel dettaglio le condotte accertate nel settore del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, il rimpiego di capitali illeciti ha riguardato, nel complesso, proventi derivanti dall’emissione e dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, da distrazioni effettuate nell’ambito di reati di bancarotta fraudolenta nonché da reati di truffa ed usura. Inoltre sono stati espletati accertamenti patrimoniali nei confronti di 39 soggetti connotati, vario titolo, da elevata pericolosità sociale, di carattere economico-finanziaria nonché quelli collegati a contesti di criminalità organizzata, che hanno portato alla proposta di sequestro per oltre 6 milioni di euro e all’esecuzione di sequestri di prevenzione, ai sensi del Codice Antimafia, per circa 4 milioni.

Infine, continua incessantemente la collaborazione istituzionale con le Autorità Prefettizie, quale fulcro del sistema di prevenzione antimafia in ambito provinciale. Complessivamente sono stati eseguiti centinaia di accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, con particolare riferimento a quelle relative alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

Sul fronte della prevenzione, i Reparti dipendenti hanno proceduto all’analisi di 253 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 89 sottoposte a più approfondite indagini. Anche il contrasto alla produzione ed al commercio di prodotti recanti marchi contraffatti, oppure non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dagli standard comunitari, costituisce un importante fattore a tutela dei cittadini, dei consumatori e degli operatori economici onesti. In tale contesto, sono stati effettuati interventi, che hanno portato alla denuncia di 20 responsabili e al sequestro di oltre 4 mila prodotti contraffatti e circa 36 mila articoli (tra cui beni di consumo, articoli di abbigliamento e giocattoli) non rispondenti ai requisiti di legge previsti in materia di sicurezza prodotti.

Nell’ultimo anno e mezzo di attività, in attuazione di specifiche direttive emanate dal Comando Generale della Guardia di Finanza, volte ad assicurare una più capillare e mirata presenza del Corpo sul territorio, in chiave sia preventiva sia repressiva, è stato attuato, anche in provincia di Alessandria, un articolato “Dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti”. La finalità di tale dispositivo è quella di rendere maggiormente proiettata sul territorio l’azione della Guardia di Finanza, mediante pattuglie automontate specificamente destinate a tale funzione, impiegate in servizi di appostamento, perlustrazione osservazione e attuazione di posti di controllo, con la finalità precipua di contrastare il contrabbando, le movimentazioni illecite di contante ed altri mezzi di pagamento, la circolazione di prodotti contraffatti, di stupefacenti, armi, di qualsiasi altra merce o tipologia di documentazione che possa essere utilizzata per attività illegali. Così, la costante presenza delle pattuglie per il controllo economico del territorio ha anche consentito il sequestro amministrativo, nella circoscrizione di circa 350 carati di pietre preziose e 3 kg di oro, con la segnalazione alle Autorità competenti di 3 responsabili. Le azioni a contrasto del traffico e dello spaccio di stupefacenti , invece, hanno consentito di sottoporre a sequestro, complessivamente, 7,3 kg di sostanze psicotrope e di denunciare 32 responsabili, 10 dei quali tratti in arresto.

Il Corpo, infine, per la parte di competenza, concorre con le altre Forze di Polizia nei servizi in materia di ordine e sicurezza pubblica, anche con le oltre 2000 pattuglie impiegate, nell’arco delle 24 ore giornaliere, nel servizio di pubblica utilità “117”, che si sommano a quelle già quotidianamente impegnate nell’espletamento delle missioni istituzionali.

Per quanto riguarda la provincia di Alessandria, le principali operazioni di servizio del comando provinciale delle Fiamme Gialle alessandrine hanno riguardato:

Evasione fiscale internazionale

Uno dei casi di evasione fiscale internazionale ha riguardato la scoperta di un’impresa “esterovestita”, con sede fittizia in Romania, ma di fatto operante, nel settore dei centri estetici, attraverso varie unità locali dislocate nella provincia di Alessandria. Le investigazioni poste in essere dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Alessandria hanno consentito di svelare l’articolato disegno evasivo posto in essere nel tempo con il successivo recupero a tassazione di oltre 200 mila euro e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria dello stesso amministratore.

Giochi e scommesse illegali

Tra le operazioni più importanti, si segnala quella della Compagnia di Casale Monferrato nei confronti di un’agenzia di scommesse che ha operato nel settore delle scommesse sportive in assenza della licenza prevista dall’articolo 88 del T.U.L.P.S.. L’intervento dei militari portava all’immediato sequestro dei locali dell’agenzia di scommesse con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di un soggetto per l’esercizio abusivo dell’attività di giochi e scommesse.

Lotta al crimine organizzato

Tra le più significative operazioni di servizio si ricorda un’attività di servizio condotta dal Nucleo di Polizia Economico-finanziaria che ha portato all’arresto di un soggetto e al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 12 persone di nazionalità italiana. Le attività di indagine, sviluppatasi mediante attività tecniche, accertamenti bancari e patrimoniali, nonché attraverso l’uso di particolari software elaborati dal Servizio Centrale Investigativo sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, ha permesso di documentare il ricorso sistematico a metodi di intestazione fittizia di società e ditte individuali, allo scopo di schermare l’origine del patrimonio accumulato, derivanti da attività di estorsione, e di spaccio di sostanze stupefacenti nel tentativo di eludere l’applicazione di misure patrimoniali. Sono stati inoltre eseguiti sequestri di quote societarie di 3 società, tutte operanti nel settore della ristorazione, nonché di conti correnti bancari e di due 2 autovetture, per un valore complessivo superiore a 100.000 euro.

Misure di prevenzione normativa antimafia

Tra le più significative operazioni di servizio si ricorda un’attività di servizio condotta dal Compagnia di Casale Monferrato, al termine di mirati accertamenti patrimoniali condotti nei confronti di un imprenditore residente nella provincia alessandrina. Le investigazioni hanno consentito di individuare un consistente patrimonio nonché di appurare come lo stesso si sia formato a seguito della commissione di numerosi e reiterati comportamenti illeciti posti in essere (reati di truffa e di evasione), nel tempo, anche a di fuori del territorio provinciale. Su provvedimento del Tribunale di Torino, venivano sottoposti a sequestro di prevenzione immobili per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro.

Contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti

Tra le più importanti operazioni antidroga si ricorda un’operazione di servizio svolta dalla Compagnia di Novi Ligure che ha portato all’individuazione e alla repressione di un vero e proprio centro di smistamento di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Nel corso delle indagini, condotto anche con l’ausilio di unità cinofile, sono stati sequestrati complessivamente quasi 3 kg di cocaina con l’arresto di 8 soggetti per spaccio di sostanze stupefacenti.