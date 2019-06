Al binomio Milano-Cortina le Olimpiadi Invernali 2026: tra Pil, lavoro e tasse, tutti i benefici economici per l’Italia

Milano (Marco Cimminella di Business Insider) – Questa volta l’Italia l’ha spuntata contro la Svezia. E Milano si è presa anche una rivincita. Il comitato olimpico internazionale ha scelto il nostro paese per ospitare i Giochi 2026. Una decisione vissuta con ansia e preoccupazione fino all’ultimo momento per gli importanti interessi economici in gioco. Nel 2017 siamo stati esclusi dai Mondiali di calcio: le nostre speranze si erano infrante contro il muro della nazionale svedese. In quello stesso anno, la città meneghina veniva beffata da un sorteggio, che decideva l’assegnazione ad Amsterdam della sede dell’Ema (Agenzia europea del farmaco). Due sconfitte diverse, in ambiti diversi: sportivo ed economico. Gli stessi su cui si giocava la partita delle Olimpiadi invernali, una competizione internazionale che muove capitali, spinge gli investimenti, crea occupazione nei territori ospitanti. Conferendo loro maggior prestigio. Ora che la battaglia tra Milano-Cortina e Stoccolma-Aare è finita, il nostro Paese può esultare per l’enorme impatto positivo che il mega evento sarà in grado di generare, in termini di aumento del Pil e dell’occupazione, cui si aggiungono le maggiori entrate fiscali per lo Stato.

Più nel dettaglio, già dal prossimo anno si registreranno i primi effetti benefici sul nostro prodotto interno lordo. E la sua crescita raggiungerà l’apice tra il 2025 e il 2026, con un aumento medio pari a 350 milioni all’anno: come si legge nell’analisi costi-benefici realizzata dall’Università La Sapienza di Roma, al 2028 il “Pil cumulato aggiuntivo prodotto dall’evento risulta pari a circa 2300 milioni di euro“. Allo stesso tempo, gli autori dello studio – la professoressa Silvia Fedeli, il professor Giovanni Di Bartolomeo e il professor Massimiliano Tancioni – sottolineano anche le ricadute sul piano occupazionale: l’organizzazione dei Giochi comporterà “un aumento medio di circa 5500 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, con un picco nel 2026 pari ad oltre 8500 unità“.

Naturalmente, il nostro Paese dovrà rimboccarsi le maniche per costruire nuovi impianti, sistemare quelli esistenti, creare nuove strutture ricreative, realizzare i villaggi olimpici e il media center. Il costo di queste operazioni si traduce in circa 346 milioni di euro di investimenti secondo lo studio della Sapienza: una spesa da dividere tra le amministrazioni pubbliche (per il 58 per cento, pari a 203 milioni) e i privati (per il 42%, vale a dire 142 milioni). Al conto si aggiungono i costi di gestione dell’evento, pari a 1.170 milioni di euro, a cui bisogna sommare 415 milioni a carico dell’amministrazione centrale soprattutto per spese relative alla sicurezza.

Maggiori entrate fiscali per lo Stato

La crescita del Pil e i nuovi posti di lavoro saranno un sollievo per l’economia nazionale. E lo stato potrà anche beneficiare di un prelievo fiscale più generoso. Tra tasse dirette e indirette che graveranno su famiglie e imprese, si stimano maggiori entrate cumulate per circa 600 milioni di euro, considerando il periodo 2020 – 2028. Più in particolare, lo studio della Sapienza mette a confronto i maggiori incassi dello stato al 2028 (601,9 milioni di euro) con il totale delle spese previste per l’amministrazione centrale (415 milioni): il saldo è positivo per 186,8 milioni di euro.

Spese amministrazioni locali e centrali, entrate fiscali, Pil (milioni di euro) – Università La Sapienza

Sul fronte delle imposte, anche l’analisi dell’Università Bocconi sottolinea l’impatto positivo determinato dalle Olimpiadi Invernali. Secondo lo studio coordinato e sviluppato dal prof. Marco Percoco, il maggior gettito per il nostro Paese supererà i 310 milioni di euro. Nel dettaglio, alle casse nazionali andranno più di 270 milioni (89 per cento del totale), mentre gli enti locali dovranno accontentarsi di una fetta inferiore: oltre i 27 e i 6 milioni di euro, rispettivamente, per le Regioni e i Comuni interessati.

Impatto fiscale generato dai Giochi 2026 – Università Bocconi

Lo studio della Bocconi valuta l’impatto in Lombardia della spesa complessiva per la pianificazione e lo svolgimento dei Giochi Milano-Cortina. E mostra come la spesa per investimenti (321.194.000 €), i costi operativi (473.907.200 €) e la spesa di visitatori, atleti e accompagnatori (357.821.820 €) attiveranno nel complesso 2,85 miliardi di euro di produzione e 1,2 miliardi di valore aggiunto (remunerazione dei fattori produttivi impiegati), generando 22.170 nuovi posti di lavoro nella regione.

Si stimano enormi benefici anche per il Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano. Infatti, un’altra analisi realizzata dall’Università Ca ‘Foscari di Venezia calcola le spese per realizzare nuovi impianti e sistemare quelli esistenti (164.672.299 euro), i costi di gestione dell’evento sportivo internazionale (657.056.113 euro) e le spese sostenute da chi prenderà parte alle Olimpiadi e dai visitatori ( 301.907.953). E prevede che il valore della produzione sarà di 1.461.025.622 euro, con una crescita del prodotto interno lordo di 839.086.009 euro e la creazione di 13.800 nuovi posti di lavoro.