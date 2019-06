Migranti: Sea Watch chiede l’intervento della Corte di Strasburgo

Roma (Ansa) – La Corte di Strasburgo ha reso noto di aver ricevuto una richiesta di “misure provvisorie” da parte della Sea Watch 3 per chiedere all’Italia di consentire lo sbarco dei migranti. La Corte ha rivolto una serie di domande sia alla Sea Watch 3 che al governo italiano. Questi ultimi dovranno rispondere entro oggi pomeriggio. La Corte in base ai suoi regolamenti può chiedere all’Italia di adottare quelle che vengono definite “misure urgenti” e che “servono ad impedire serie e irrimediabili violazioni dei diritti umani”.

“La Diocesi di Torino è disponibile ad accogliere senza oneri per lo Stato i migranti della Sea Watch”. Così l’arcivescovo, monsignor Cesare Nosiglia (nella foto a lato), al termine della messa San Giovanni, patrono della città. “Rivolgo una preghiera speciale a San Giovanni, che ha sempre difeso i poveri – ha aggiunto – Chiedo a lui di dare una mano per risolvere il problema che stanno vivendo le persone a bordo della SeaWatch. Per essere concreti la Chiesa di Torino è disponibile ad accogliere questi fratelli e sorelle”.