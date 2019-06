Bimbo di due anni cade in una condotta d’aerazione mentre sta giocando, la madre lo soccorre ma resta anche lei bloccata: salvati dai Vigili del Fuoco

Cuneo – Tanta paura ma alla fine tutto si è risolto per il meglio per un bimbo di due anni e la madre, precipitati in una condotta per l’aerazione profonda 5 metri, all’ex residenza per anziani in via Rocca Dè Baldi, frazione Borgo San Giuseppe, a Cuneo.

Il piccolo è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Le sue condizioni sono gravi ma non destano preoccupazioni. La madre è stata accompagnata al Santa Croce di Cuneo.

Il brutto episodio è accaduto ieri pomeriggio.

Il bambino stava giocando con il fratello maggiore quando, all’improvviso, è finito dentro la condotta a causa di una grata rimasta aperta.

Sono state le sue urla ad attirare le attenzioni della madre che si è calata nel cunicolo per aiutare il figlio. Una volta all’interno, però, la donna non è riuscita a risalire e così sono scattati i soccorsi per recuperare entrambi.

Sul posto sono sopraggiunte le squadre dei Vigili del Fuoco con il nucleo Speleo alpino fluviale, un’ équipe medica del 118 e i carabinieri di Peveragno.

Madre e figlio sono stati recuperati grazie al sollevamento di un’altra grata distante un trentina di metri da quella in cui erano caduti.

I soccorritori si sono calati con delle corde riuscendo a recuperare i due.