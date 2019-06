Esce con la sua Harley Davidson per andare a fare un giro in Svizzera e scompare nel nulla

Quattordio – Era uscito, come tante altre volte, con la sua motocicletta, una Harley Davidson. Voleva fare un giro in Svizzera ma da quella gita non è più tornato. Si tratta di Valter Ercole (nella foto tratta dal su profilo facebook), cinquantenne residente in frazione Serra a Quattordio, che da domenica 23 giugno ha fatto perdere le proprie tracce. Giusto una telefonata in tarda mattinata alla figlia quindicenne per dire che andava tutto bene, e poi più nulla.

Ercole, che lavora come cantoniere al Comune di Castello d’Annone, in provincia di Asti, ai messaggi della moglie, Gianna Barberis, non ha più risposto, e quando lei ha provato a telefonargli, il cellulare risultava spento. La donna si è così recata ieri mattina alla Stazione dei Carabinieri di Felizzano per denunciare la scomparsa del marito.

I timori della consorte è che possa essergli capitato un incidente e che non riesca a mettersi in contatto con i famigliari.