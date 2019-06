Furto di un Rolex: due persone indagate dalla Polizia

Asti – È stato un vero e proprio furto con destrezza quello denunciato ad Asti lo scorso 13 maggio. Un uomo, che camminava in pieno centro, lungo Corso Volta, si è visto infatti sfilare dal polso un prezioso orologio Rolex da una donna subito dileguatasi a bordo dell’auto che l’attendeva con un complice alla guida.

Una volta raccolte informazioni ed indizi circa il modus operandi della ladra, nonché alcune precisazioni sul suo aspetto (capelli biondi) e sul modello dell’automobile utilizzata per la fuga, le indagini della Sezione Antirapina della Questura di Asti sono subito partite conducendo, proprio in questi giorni, all’identificazione della coppia di malfattori. Grazie ad un’accurata osservazione dei filmati delle telecamere di sorveglianza installate nell’area dove è avvenuto lo scippo, è stato infatti possibile risalire sia alla donna, una trentacinquenne di Vesime, che all’uomo, cinquantacinquenne di Nizza Monferrato con diversi precedenti.

Scattata una perquisizione delle abitazioni nella prima mattinata di ieri, del Rolex non si è rinvenuto traccia, ma nonostante ciò gli agenti confermano il ritrovamento di diverso materiale utile ai fini delle indagini.

La presunta autrice del furto e il suo complice sono stati così denunciati all’Autorità Giudiziaria locale.