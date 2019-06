Litiga con la compagna, i vicini chiamano i Carabinieri che trovano in casa marijuana e hashish

Acqui Terme – La lite di domenica scorsa con la compagna è stata fatale per Marco Antonio Filippone, ventinovenne acquese arrestato in casa propria per detenzione di droga ai fini di spaccio in seguito alla segnalazione dei vicini allarmati dalle urla dei due litiganti. I Carabinieri sono infatti accorsi per verificare la situazione nell’appartamento, ma una volta entrati hanno subito notato quattro piantine di marijuana alte circa 40 centimetri sul balcone. Inoltre, controllando il resto della casa sono saltati fuori 140 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello intriso di sostanza stupefacente, e a quel punto è scattato l’arresto per Filippone e una denuncia per la compagna.

L’uomo si trova attualmente ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.