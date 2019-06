‘Ndrangheta, arrestato il presidente del Consiglio comunale di Piacenza

Piacenza (askanews) – La Polizia di Stato di Bologna, in collaborazione con quella di Parma, Reggio Emilia, Piacenza e con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, ha eseguito una sta eseguendo una vasta operazione nei confronti del sodalizio ‘ndranghetistico operante in Emilia, storicamente legato alla nota famiglia mafiosa dei “Grande Aracri” di Cutro.

Tra gli arrestati ci sarebbero anche il presidente del consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso (nella foto tratta da Il Piacenza) e suo fratello. Secondo l’accusa, Caruso, in qualità di dirigente dell’ufficio dogane, sarebbe accusato di aver agevolato una truffa per far ottenere fondi europei all’organizzazione ‘ndranghetista.