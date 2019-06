Quaranta grammi di marjiuana suddivisa in involucri: denunciato giovane nigeriano

Acqui Terme – L’azione congiunta dei Carabinieri di Acqui e Bistagno ha portato alla denuncia di un ventottenne nigeriano, F.J., per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, ospite di una struttura per richiedenti asilo a Montichiari D’Acqui, era stato visto più volte in compagnia di alcuni tossicodipendenti già noti alle forze dell’ordine, cosa che ha insospettito i militari inducendoli a procedere con una perquisizione personale. Dato l’esito positivo, con il ritrovamento di 40 grammi di marijuana suddivisi in due diversi involucri, è scattata la denuncia. La marijuana è stata invece sequestrata.