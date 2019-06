Rintracciato il motociclista di Quattordio scomparso domenica: vittima di un incidente, è ricoverato in coma in un’ospedale di Berna, in Svizzera

Berna – E’ ricoverato in coma in un ospedale di Berna, in Svizzera, Valter Ercole (nella foto tratta dal suo profilo Facebook), il motociclista di 50 anni di Quattordio partito domenica mattina per un giro in moto e poi sparito.

In sella alla sua Harley Davidson, l’uomo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Asti e Felizzano che hanno attivato le ricerche in questi giorni, aveva deciso di raggiungere il lago Maggiore per poi spingersi fino a Locarno.

Ma poi di lui non si era saputo più niente. Non una telefonata, una videochiamata, un sms, nulla e la moglie, Gianna Barberis, comprensibilmente preoccupata, aveva alla fine allertato le Forze dell’Ordine.

Due giorni di apprensione e angoscia per i famigliari dell’uomo, poi, oggi pomeriggio, la notizia del suo rintracciamento: Valter Ercole è stato vittima di un incidente stradale in Svizzera.

Soccorso da un’automobilista, l’uomo è ricoverato in gravi condizioni in una struttura sanitaria della capitale elvetica.