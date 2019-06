Bertram Derthona: presa l’ala/centro De Laurentiis

Tortona – Altra new entry in casa Bertram Derthona. Il club di basket tortonese ha ufficializzato l’arrivo dell’ala/centro Rino De Laurentiis (nella foto), 26 anni, nelle ultime due stagioni alla Pallacanestro Forlì 2015.

Cresciuto nel settore giovanile del Basket Chieti, nella stagione 2011/12 De Laurentiis si è trasferito a Castelfiorentino in DNB. Con la maglia della squadra toscana ha totalizzato 6.9 punti e 4.7 rimbalzi di media in 16’ di utilizzo medio. Dall’estate del 2012 l’ala/centro si trasferisce ad Agrigento, dove è restato per le successive cinque stagioni.

Negli ultimi due campionati De Laurentiis ha vestito la canotta del Forlì, roster con cui ha raggiunto la salvezza il primo anno e la qualificazione ai playoff l’anno dopo, con la squadra uscita poi agli ottavi in seguito alla sconfitta per 3-2 nella serie contro Rieti.

Ora De Laurentiis arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.