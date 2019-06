L’Alessandria ufficializza il primo acquisto: ecco il difensore Cleur

Alessandria – Primo colpo di mercato estivo in casa grigia in vista della stagione di serie C 2019-2020.

L’Alessandria ha, infatti, ufficializzato l’ingaggio con la formula del trasferimento a titolo temporaneo annuale di Gabriel Cleur (nella foto).

Difensore di ventuno anni di fascia destra, il giocatore italo australiano proviene dalla Virtus Entella, società dove è cresciuto calcisticamente, esordendo in serie B e in C, dopo il suo trasferimento dall’Australia in Italia.

Cleur ha anche vestito la maglia della Robur Siena nel 2018.