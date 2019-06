Junior Casale: Fabio Valentini nuovamente nell’Italia Under 20

Casale Monferrato – Dopo le partite disputate a Domegge di Cadore il giovane della Novipiù Junior Casale Fabio Valentini è stato convocato anche per il secondo raduno in preparazione agli Europei Under 20 di Tel Aviv, dal 13 al 21 luglio.

In occasione del raduno di Cisternino, in provincia di Brindisi, gli azzurri disputeranno un’amichevole contro la Gran Bretagna il 2 luglio e a seguire il consueto torneo internazionale con Gran Bretagna, Montenegro e Polonia.