Morto a Savona l’avvocato Gianfranco Zino, negli anni Ottanta fu assessore in Comune ad Alessandria

Savona – Morte improvvisa a Savona, sua città d’origine, per Gianfranco Zino, avvocato la cui carriera professionale si era svolta per molti anni anche ad Alessandria.

Zino, che aveva 83 anni, è deceduto a causa di una emorragia cerebrale.

Nel capoluogo piemontese aveva operato anche come uomo delle istituzioni, ricoprendo il ruolo di capo dell’ufficio legale dell’Inps, nonché di consigliere comunale e di assessore (Cultura, Istruzione, Attività economiche) a Palazzo Rosso negli anni ’80.

Più di recente era stato invece giudice di pace.