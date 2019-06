Ruba portafogli all’interno di un bar ma le telecamere lo incastrano

Tortona – L’attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di Viguzzolo ha portato ad una denuncia in stato di libertà per furto ai danni di B.C.G., elettricista trentacinquenne, già pregiudicato, residente a Sarezzano.

Il 20 giugno scorso, all’interno del bar Le Rotaie di Piazza Fiume a Tortona, l’uomo si era infatti impossessato di un portafogli lasciato inavvertitamente incustodito da un altro avventore e nel quale erano contenute 120 euro.

A seguito della denuncia della proprietaria del portafogli, i militari rinvenivano lo stesso nelle immediate vicinanze del bar, e più precisamente nel sottopassaggio ferroviario attiguo. Ovviamente, il denaro era sparito, ma da un’attenta osservazione delle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, e grazie a mirati controlli, è stato possibile giungere in pochi giorni all’identificazione dell’autore del reato.