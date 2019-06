Ventinovenne nigeriano segnalato per accattonaggio molesto durante “Casale Comics&Games”

Casale Monferrato – Un nigeriano di 29 anni è stato segnalato per accattonaggio molesto durante la manifestazione “Casale Comics&Games” che si è tenuta due settimane fa al Castello del Monferrato.

A intervenire è stata la Polizia Municipale: l’uomo stava, infatti, ripetutamente infastidendo i passanti affinché gli facessero l’elemosina.

Il ventinovenne si è anche rifiutato di esibire i documenti identificativi per impedire l’accertamento della sua identità.

Accompagnato al comando, l’uomo è stato poi identificato come A.O., con diversi precedenti di polizia e già colpito da un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.