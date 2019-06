43 gradi? No: naturalmente il foglio della Fca ha preso l’ennesima cantonata

Alessandria (Red) – Fare il “cane da guardia” è faticoso, soprattutto se bisogna vigilare sulla proliferazione ormai insopportabile di belinate ciclopiche inerenti le catastrofiche previsioni sul clima. In sostanza, si tratta di balle su bombe d’acqua, trombe d’aria, allagamenti, e innalzamento della temperatura che presunti esperti danno per ineluttabilmente vicina ai 50 gradi d’estate con conseguenze nefaste per noi poveri mortali che non abbiamo i soldi per comprare una baita di legno in Finlandia. Naturalmente sono tutte panzane inventate da chi è il vero responsabile dell’aumento dell’anidride carbonica (e non della temperatura) a causa della desertificazione della Terra dovuta alla deforestazione che consente loro di avere legno a basso costo per la produzione industriale. Tutto qui. Ma questo non c’entra un tubo col cambiamento climatico, che non esiste, come hanno dimostrato scienziati come Rubbia, Vacca, Buroni, per i quali le oscillazioni termiche si verificano da sempre. Ma i soliti insopportabili pennivendoli di regime che scrivono sui soliti illeggibili giornali di regime hanno fatto sapere che oggi ad Alessandria ci sarebbero stati 43 gradi di temperatura (vedi immagine a lato). Naturalmente non è vero e noi che cerchiamo di fare seriamente il nostro mestiere, lo documentiamo con la foto scattata all’incrocio tra Via Cavour e Piazza della Libertà intorno alle 15:43, cioè nel momento più caldo della giornata, dove il termometro della Farmacia Scevola, notoriamente molto preciso, segna 37°, ben sei gradi in meno di quelli previsti dal “Foglio della Fca”.

E non sono pochi.

No comment.