Anche il Gruppo Amag presente alla “Notte Bianca” del Cristo ad Alessandria con un suo stand

Alessandria – Anche il gruppo Amag in prima fila per sostenere l’iniziativa della Notte Bianca in programma per sabato 29 giugno nel quartiere Cristo.

Così come era stato fatto in occasione di Corso Acqui alla Ribalta e della Festa di Borgo Rovereto, il gruppo guidato da Paolo Arrobbio (nella foto) tiene in modo particolare a dare il proprio contributo per far sì che, attraverso eventi di questo tipo, la nostra città divenga sempre più bella e attrattiva per tutto coloro che intenderanno scoprirla per la prima volta ma anche per chi, dopo essersene allontanato, vuole riscoprirla alla luce di nuove e interessanti iniziative.

Il prossimo sabato il Cristo vedrà infatti migliaia di alessandrini e di abitanti dei comuni limitrofi riversarsi in Corso Acqui e nelle altre vie del quartiere alla ricerca di divertimento, musica e tanto buon cibo da consumare in allegra compagnia, e Amag sarà presente con uno stand di Alegas nella zona di Piazza Ceriana. Là sarà possibile trovare tutte le informazioni sui servizi offerti alla clientela, dalla fornitura del gas a quella dell’elettricità, fino ai dettagli sul servizio idrico, così da unire l’utile al dilettevole valutando soluzioni vantaggiose per la propria vita domestica in un clima di festa che si protrarrà fino a tarda notte.