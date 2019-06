Diretti al rave party con ketamina, hashish e marijuana: denunciati

Casale Monferrato – Ketamina, hashish e marijuana. Ecco di cosa avevano piene le tasche due dei cinque ragazzi veneti fermati dalla Polstrada di Casale Sud mentre si dirigevano all’ultimo rave party tenutosi lo scorso 9 giugno nella zona compresa tra Frassineto Po e Terranova.

Gli agenti, in servizio di vigilanza lungo l’autostrada A26 Genova-Gravellona, all’1.30 di notte hanno fermato al casello di Casale Nord una Peugeot 207 con a bordo 5 ragazzi fra i 18 e 23 anni residenti nelle province di Venezia e Treviso. Il nervosismo dei giovani era subito apparso molto evidente, ma i poliziotti hanno anche notato che il conducente dell’auto, M.G., 22 anni, aveva tentato di nascondere un sacchettino di plastica nella tasca della portiera anteriore durante il controllo dei documenti. Verificandone il contenuto, è stato subito chiaro il perché di quel tentativo di occultamento: all’interno vi erano infatti 21 cartoncini contenenti 21,8 grammi (in totale) di una sostanza giallastra subito sospettata di essere ketamina. A quel punto il controllo dei 5 ragazzi è continuato negli Uffici della Sottosezione Polizia Stradale di Casale Sud, ed è lì che, all’interno del borsello di S.F., 19 anni, è stata rinvenuta altra droga. Precisamente, marijuana e hashish per un peso totale di circa 10 grammi.

Visti i precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti, il conducente della vettura è stato inoltre accompagnato all’ospedale di Casale Monferrato per appurare se al momento della guida si trovasse sotto l’effetto di droghe. Per lui sono scattate una denuncia a piede libero per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e il ritrito della patente in esecuzione ad un precedente provvedimento emesso dalla Prefettura di Venezia.

Denunciato anche S.F. per lo stesso reato dell’amico.