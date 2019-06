Ispettorato del Lavoro: rilevate irregolarità in due aziende su tre in provincia di Alessandria

Alessandria – Evasione sempre in primo piano anche qui in provincia di Alessandria, dove, delle 996 aziende controllate del 2018 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ben più della metà presentavano irregolarità (63%).

Il dato di maggior rilevo pare essere quello relativo al numero dei dipendenti irregolari, pari ad un totale di 705 di cui 329 assunti totalmente “in nero”.

Il settore che presenta il maggior numero di irregolarità in provincia è risultato essere quello agricolo, seguito dal mondo dell’industria, dell’edilizia, per finire col terziario.

Il lavoro nero si presenta dunque come una piaga sempre aperta e dura da sanare, con un 47% di lavoratori irregolari completamente privi di qualsivoglia contratto e tutela. La manodopera “fantasma” è utilizzata soprattutto nei ristoranti ma anche in campagna, dove persiste il fenomeno del caporalato, e anche l’universo cooperativo non è esente da ombre. Delle 64 cooperative ispezionate, sempre nel 2018, 31 sono infatti risultate irregolari (il 48% circa), ed è stato inoltre accertato l’utilizzo di manodopera operante in parte al di fuori dei termini di legge o del tutto in nero. Si parla di un totale di 106 lavoratori.

L’ammontare di contributi e premi evasi recuperati complessivamente nelle due province di competenza (Alessandria e Asti) è risultato superiore ai 16 milioni di euro.

Per quanto invece riguarda le ispezioni nelle cooperative, sono stati recuperati contributi e premi evasi per un importo imponibile accertato di circa 1.700.000 euro.