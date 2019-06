L’ammiraglio Cavo Dragone presenta il suo “biglietto da visita”: Sea Watch bloccata

Red – Il nuovo capo di stato maggiore della marina militare italiana, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ha presentato il suo “biglietto da visita” impedendo, con motovedette della capitaneria di porto, che la nave Sea Watch, ferma da ieri a un miglio da Lampedusa, tentasse di entrare in porto per fare sbarcare i 42 migranti a bordo. Mossa bloccata anche da una motovedetta della Guardia di finanza: gli uomini delle Fiamme Gialle, dopo aver fatto spegnere i motori dell’imbarcazione, sono saliti a bordo della nave per parlare con la comandante Carola Rackete, milionaria tedesca di 31 anni. La nave è adesso ferma a meno di un miglio dal porto in attesa di ulteriori sviluppi. La Finanza ha controllato i documenti della nave e i passaporti dell’equipaggio. “Aspettiamo istruzioni” ha spiegato la comandante della nave, costantemente circondata in mare da alcune motovedette della Guardia Costiera che controllano lo specchio d’acqua. Carabinieri e polizia continuano a presidiare la banchina del porto.