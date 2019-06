Morto il bambino di otto anni precipitato stamattina dal sesto piano di un condominio a Novi

Novi Ligure – Aggiornamento: non ce l’ha fatta il bambino di 8 anni precipitato questa mattina, intorno alle 11:30, dal sesto piano del palazzo al civico 18 di via dei Mille a Novi.

Il piccolo era affetto da autismo e, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Novi, ha approfittato di una temporanea distrazione della madre, una cittadina originaria dell’Ecuador cadendo dal balcone mentre giocava. L’incidente è avvenuto quando il bambino è rientrato a casa con la madre, dopo aver trascorso fuori la mattinata

E’ stato trasportato all’ospedale San Giacomo di Novi ma sono stati vani i tentativi di rianimarlo. La madre, appreso quanto accaduto, è stata colta da malore ed è ricoverata nello stesso ospedale.

I Carabinieri stanno ora cercando di rintracciare il padre, un italiano, anche per capire l’esatta dinamica di quanto successo e soprattutto se si sia trattato di un tragico incidente.

A dare l’allarme di quanto è avvenuto stamane è stata una donna che passava in strada. Sul posto era intervenuto immediatamente il 118.

Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti.