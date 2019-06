Sea Watch, Salvini: con l’Olanda non finisce qui

Roma – Lo ha proclamato il vicepremier Matteo Salvini, parlando di nuovo della vicenda della Sea Watch e delle affermazioni della sottosegretaria olandese. In precedenza, la sottosegretaria olandese alla Giustizia e alla Sicurezza Anneke Broekers-Knol con una certa supponenza mista ad una disarmante arroganza ha dichiarato che l’Olanda “è lo stato di bandiera della Sea Watch, ma non è responsabile delle persone a bordo”. Con la stessa arroganza ha poi dichiarato: “Comprendiamo le preoccupazioni dell’Italia e riconosciamo i suoi sforzi nel frenare la migrazione incontrollata verso la Ue ma ciò non significa che prenderemo i migranti”. In risposta, Matteo Salvini ha detto: “Con il governo olandese non finisce qui. Con l’Olanda apriamo una questione perché ci dà ragione: ha una sua nave, dicendo che se ne frega. Sapremo comportarci di conseguenza”. Nel frattempo, la capitana della Sea Watch, la milionaria tedesca Carola Rackete, si è rivolta pelosamente al governo italiano: “Non si gioca con la vita delle persone. La situazione a bordo si aggrava ogni giorno di più”. Secondo il codice della navigazione l’equipaggio di Sea Watch 3 ha violato il divieto d’ingresso delle autorità italiane e si è avvicinato all’isola di Lampedusa con l’intenzione di far sbarcare i migranti.