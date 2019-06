Si allontana dalla casa di riposo di Tonengo: pensionato trovato morto in un dirupo nel torinese

Tonengo – Era ospite dall’inizio di maggio nella casa di riposo Anni Azzurri di Tonengo, nell’astigiano, il sessantaseienne di Chivasso trovato morto martedì 25 giugno in un’area boschiva in località Valletta in frazione Piazzo di Lauriano Po, in provincia di Torino, sulla collina al confine tra la provincia di Torino e quella di Asti.

Roberto Benedusi, che al momento del ritrovamento da parte di un contadino del luogo versava supino su una roccia vicino ad un ruscello, con lì accanto il marsupio che portava con lui, si era allontanato dalla struttura la sera del 9 giugno, e quella sera stessa erano infatti partite le segnalazioni da parte della direzione ai famigliari e ai Carabinieri di Villanova.

Le ricerche sono scattate immediatamente, e nel frattempo il figlio di Benedusi era riuscito a contattare il padre tramite cellulare. L’uomo diceva di trovarsi in un bar poco distante dal luogo in cui sarebbe poi avvenuto il ritrovamento del suo cadavere, ma di non voler rientrare in casa di riposo. Una chiamata di pochi minuti, dopo la quale il telefono è sempre risultato irraggiungibile. La denuncia di scomparsa è stata però ufficialmente presentata solo il 17 giugno, e quindi otto giorni dopo l’allontanamento di Benedusi dalla struttura in cui era ospite, dalla ex compagna dell’uomo, Marisa Damanico.

L’autopsia effettuata ieri mattina dal medico legale dell’Asl. To4, Mario Apostol, ha confermato le prime ipotesi, ovvero la morte per insufficienza cardiaca. Tuttavia, dato l’avanzato stato di decomposizione del cadavere, non è stato possibile stabilire il giorno del decesso.

Il sostituto procuratore di Ivrea, Alessandro Gallo, ha aperto un fascicolo per “atti relativi” e, al momento, non ci sono indagati.