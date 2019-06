Sorpreso in possesso di marijuana: denunciato e patente sospesa

Acqui Terme – Nel corso di un regolare servizio di vigilanza stradale e di controlli specifici, la Polizia Stradale di Acqui Terme ha denunciato, lo scorso 15 maggio, un uomo residente nel pavese, B.M., 29 anni.

All’interno della sua auto, gli agenti hanno, infatti, trovato quattro piante di marijuana. Al giovane, che ne ha giustificato il possesso affermando che era per uso personale, è stata ritirata la patente in virtù delle norme sull’uso personale di sostanze psicotrope per i conducenti di veicoli. Gli agenti della Stradale lo hanno, inoltre, segnalato all’Autorità Amministrativa per il ritiro della patente.

B.M. dovrà anche sottoporsi a delle visite mediche specifiche per determinare se faccia uso cronicamente di sostanze stupefacenti.

La Polizia Stradale di Acqui ha avviato ulteriori indagini nei confronti del giovane.