Svuotano per due volte consecutive nei giorni di Pasqua e Pasquetta camion di frutta e verdura: sei denunciati

Casale Monferrato – Nei giorni di Pasqua e Pasquetta avevano derubato un commerciante di frutta per due volte consecutive per un ammontare complessivo di 900 euro.

A finire nei guai sono state sei persone, di cui due minorenni che dovranno ora rispondere di furto aggravato.

È stata la Polizia di Casale a risalire al gruppo criminale dopo la denuncia del commerciante.

Il fatto è accaduto a Terranova, una frazione di Casale, dove l’uomo aveva lasciato il camion aziendale in sosta durante i giorni di festa.

Le indagini della Polizia hanno permesso di risalire agli autori grazie anche alle immagini di videosorveglianza in zona. I filmati, il 21 aprile, avevano immortalato due giovani intenti a fare un sopralluogo nelle vicinanze del camion e poi intenti a svuotare il mezzo insieme a un uomo sceso da una Fiat blu. Non contenta la banda, il giorno dopo, alle 15.40, era tornata sul posto con una Punto nera da cui erano scesi quattro giovani, uno dei quali già autore del furto il giorno precedente. In cinque minuti i ragazzi avevano portato via dal camion altra frutta e si erano poi allontanati.

In base all’analisi dei video, la Polizia è riuscita a visualizzare le targhe dei veicoli, uno dei quali intestato ad un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi insieme al figlio di 17 anni, A.R., a sua volta conosciuto a Casale per i rapporti con altri giovani coinvolti nel furto.

Le ricerche sui social e sul web hanno permesso di identificare quattro persone e quindi di far scattare le perquisizioni.

I successivi controlli nelle abitazioni hanno permesso agli agenti di scoprire i capi di abbigliamento indossati dagli autori del reato e anche alcuni oggetti di valore.

Perquisizioni sono poi state effettuate anche nelle abitazioni di altri due soggetti coinvolti nei furti. Anche in questo caso i riscontri sono stati positivi.

La Polizia infatti ha rinvenuto i capi di abbigliamento indossati nel corso dell’azione criminosa compiuta dai due ultimi giovani e dal minorenne precedentemente identificato. I ragazzi, una volta scoperti, hanno ammesso la loro colpevolezza.

Di quanto accaduto dovranno ora rispondere G.R., 58 anni, A.R., 17 anni, rispettivamente padre e figlio residenti nell’astigiano, A.L. di 19 anni, A.G. di 18 anni, V.C. di 18 anni e L.L. di 15 anni, residenti a Casale.