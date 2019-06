Trasportavano rifiuti speciali non pericolosi: due persone denunciate e autocarri sequestrati

Acqui Terme – Sequestrati due autocarri di altrettante ditte che trasportavano rifiuti speciali non pericolosi. È avvenuto sabato 15 giugno in territorio acquese, dove la Polizia Stradale, nel corso di alcuni controlli, è incappata in due autisti alla guida di piccoli autocarri al cui interno erano caricati materiali derivanti dallo smantellamento di opere murarie.

La mancanza della specifica documentazione (formulario per i rifiuti) e la mancata iscrizione dei due proprietari dei mezzi allo speciale albo delle imprese abilitate alla gestione dei rifiuti hanno indotto i poliziotti ad operare ulteriori verifiche, e così, a conclusione delle indagini, gli investigatori hanno trasmesso un’informativa alla Procura di Alessandria la quale, una volta rilevate le effettive irregolarità, ha disposto il sequestro dei mezzi nonché un procedimento penale a carico dei due autisti: D.F., di trent’anni, e M.N.I, di 33, entrambi alessandrini.