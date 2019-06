Arfea: firmato l’accordo, lunedì si riparte

Alessandria – Firmato il tanto auspicato accordo tra l’Arfea, la storica azienda alessandrina di corriere ed autobus su Alessandria e Asti, e la ditta Autostradale Srl di Pavia, rappresentata dal socio di maggioranza Egidio Zoncada. Arfea che oltre due anni fa aveva chiesto al tribunale il concordato preventivo in continuità – cioè in condizioni di proseguire l’attività – ha firmato oggi pomeriggio il contratto di affitto di ramo d’azienda col quale Autostradale Srl si impegna di rilevare l’attività e gli impianti, versqando anche il corrispettivo per il loro acquisto. L’affitto d’azienda decorrerà da lunedì 1° luglio mentre i 115 dipendenti (13 impiegati e 102 operai) diventeranno dipendenti di Autostradale Srl anche se non saranno riconosciuti per intero gli scatti di anzianità Al tavolo erano presenti i sindacati confederali e quelli di base, di cui Luca Tropiano (nella foto) era il rappresentante. “Si è aperta una nuova opportunità per l’azienda – ci ha detto lo stesso Tropiano al termine della riunione – che fa ben sperare per il futuro. La Autostradale Srl ha dimostrato molto interesse per Arfea garantendo i posti di lavoro. Si tratta di un risultato eccezionale dopo oltre due anni di grande incertezza”.