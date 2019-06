Dopo dieci anni torna in piazza della Libertà il giuramento degli Allievi Agenti di Polizia della Scuola Cardile di Alessandria

Alessandria – Dopo dieci anni, l’ultima volta era stato il 2009, si è di nuovo tenuto in piazza della Libertà il giuramento del 204° corso Allievi Agenti di Polizia della Scuola Cardile di Alessandria.

Un evento da sempre topico per il capoluogo piemontese dato che, come sottolineato dal questore di Alessandria Michele Morelli “introduce formalmente i giovani allievi agenti in un percorso professionale di una vita. Dopo la cerimonia che si svolse in piazza della Libertà nel 2009, con l’edizione 2019 la Scuola di Polizia ritorna a vivere questo importantissimo momento proprio in piazza della Libertà: una scelta che pensiamo possa massimamente favorire il coinvolgimento e la vicinanza affettiva della comunità alessandrina agli allievi”.

La cerimonia si è tenuta venerdì mattina alle 10 alla presenza di numerosi parenti e amici degli allievi e in una piazza della Libertà totalmente blindata al traffico, cosa che ha creato anche qualche polemica legata ad una viabilità fin troppo modificata.

Presente all’evento anche Francesco Messina, a capo della Direzione Anticrimine della Polizia di Stato che ha voluto augurare ai nuovi agenti “un futuro radioso come questa giornata”.

Il momento più toccante della cerimonia è stato, ovviamente, quando sono risuonate nel cielo le due parole “lo giuro”, pronunciate dai 185 neo agenti in prova, seguite dall’Inno di Mameli.

Due le parole che, secondo il Dirigente Generale Messina, dovranno essere il principale riferimento dei nuovi poliziotti: “Servizio e responsabilità”.

Il 204° corso è stato dedicato all’agente della Polizia Stradale dei Giardini Naxos Angelo Gabriele Spadaro, rimasto vittima a gennaio di un incidente stradale sulla A18 Catania-Messina.

Sono stati premiati i primi tre allievi del corso: Ivano Cristoforo D’Assenza, Laura Barra e Claudio Armillotta.

Al termine della cerimonia il Consorzio tutela del Gavi ha proposto un brindisi con il Gavi Docg istituzionale con buffet, aperto alla cittadinanza e con la partecipazione degli studenti del Ciofs e dello chef Andrea Ribaldone.