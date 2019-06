Serie C: campionato al via il 25 agosto, il 4 agosto primo turno di Coppa Italia

Alessandria – Sono state rese note le date dell’inizio del campionato di serie C, stagione 2019-2020.

Si comincerà domenica 25 agosto mentre il 26 aprile sarà l’ultima giornata. Le domeniche di stop saranno solo due: il 29 dicembre e 5 gennaio. L’ultima partita prima della pausa si giocherà durante le festività natalizie il 22 dicembre.

Sono state pubblicate anche le date dei turni della fase eliminatoria della Coppa Italia di Serie C: la prima giornata si disputerà il 4 agosto, la seconda l’11 agosto e la terza il 18 agosto.

Non è, invece, stata ancora resa nota la data dei quattro turni infrasettimanali previsti.