Wolf Call – Minaccia in alto mare

È un film di genere azione, drammatico del 2019, diretto da Antonin Baudry, con François Civil e Omar Sy.

Il film, diretto da Antonin Baudry, segue la storia di un giovane uomo che ha il raro dono di riconoscere ogni suono che sente. A bordo di un sottomarino nucleare francese ogni cosa dipende da lui, “l’orecchio d’oro”. Tutti lo reputano il migliore, finché un giorno non commette un errore che mette l’equipaggio in pericolo di vita. Per cercare di recuperare la fiducia dei suoi compagni, finirà per mettersi in una situazione ancora più drammatica. Nel mondo della dissuasione nucleare e della disinformazione, si ritroveranno tutti intrappolati in un ingranaggio incontrollabile.

Data di uscita: 27 giugno 2019

Genere: Azione, Drammatico

Anno: 2019

Regia: Antonin Baudry

Attori: François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, Paula Beer, Alexis Michalik, Jean-Yves Berteloot, Damien Bonnard

Megaplex Stardust Tortona

dal 27 giugno 2019

SALA 3

da lunedì a sabato 20:30 – 22:50

domenica 17:40 – 20:30 – 22:50

Paese: Francia

Durata: 115 min

Distribuzione: Adler Entertainment

Sceneggiatura: Antonin Baudry

Fotografia: Pierre Cottereau

Montaggio: Nassim Gordji Tehrani, Saar Klein

Produzione: Pathé, Les Productions du Trésor, Chi-Fou-Mi Productions.