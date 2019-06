Bertram Derthona: presa l’ala montenegrina Cepic

Tortona – Nuovo colpo in casa Bertram Derthona. Nella società bianconera è, infatti, arrivato Janko Cepic (nella foto), 20 anni, un’ala montenegrina di formazione italiana che nelle ultime quattro stagioni ha militato nella Mens Sana Siena.

Cepic ha mosso i suoi primi passi nel settore giovanile del KK Primorje per poi arrivare in Italia nella stagione 2015/2016 proprio nelle fila dei toscani. A Siena viene però inserite nei roster delle squadre Under 18 e Under 20.

Nell’annata 2018/19 Cepic ha disputato anche il campionato di Serie A2 debuttando con la prima squadra della Mens Sana.