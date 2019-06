Colta da malore mentre si trovava in piscina: trasportata all’ospedale, non è in pericolo di vita

Sant’Agata Fossili – Una donna di 43 anni è stata colpita da malore ieri pomeriggio, intorno alle 17, mentre si trovava nella piscina di Sant’Agata Fossili, sui colli tortonesi. La causa potrebbe essere stato il clima particolarmente torrido di questi ultimi giorni.

Non appena si è sentita male le persone presenti sul posto hanno avvertito il 118. L’ambulanza, arrivata poco dopo, ha trasportato la donna all’ospedale di Tortona. Non è in pericolo di vita.