Dopo la promozione in Prima Categoria, Novese attivissima sul mercato: arrivati sei nuovi giocatori

Novi Ligure – Sei nuovi arrivi in casa Novese, negli ultimi giorni, in vista del prossimo campionato di Prima Categoria.

In difesa sono arrivati Marco Bonanno, ex Arquatese, e Stefano Bagnasco, 32 anni, ex Voghera.

A centrocampo il club biancoceleste allenato da mister Lolaico si è assicurato le prestazioni di Valerio Motta, Simone Marongiu e Giovanni Mundula mentre in attacco è arrivato il ventiseienne Silvio Meta, ex Arquatese e Valenzana.

Per tutti i giocatori in questione si tratta di una sorta di ritorno a casa dato che hanno già vestito, in passato, la maglia della Novese.