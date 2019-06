La politica di Salvini è molto apprezzata dai mercati: Italia in netta ripresa finanziaria

di John Follain, John Ainger e Chiara Albanese – Matteo Salvini deve un favore ai mercati finanziari. Il leader della Lega, partito di destra, è in rotta di collisione con l’Unione europea, ma gli investitori in titoli di Stato stanno acquistando entusiasticamente obbligazioni italiane, dandogli così spazio per proseguire nella sua crociata per tagliare le tasse.

Mentre la Commissione europea si appresta ad aprire una procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato contenimento del debito pubblico, la pressione degli investitori nei confronti del governo populista si è alleggerita, grazie a un’offerta di obbligazioni conclusa con un pieno successo.

Mentre l’anno scorso la guerra con Bruxelles sulle finanze pubbliche aveva fatto schizzare lo spread tra btp decennali italiani e bund tedeschi a livelli che si erano visti ai tempi della crisi del debito dell’eurozona, la reazione dei mercati alle ultime minacce di punizioni contro l’Italia è stata scarsa. Nelle ultime settimane le obbligazioni italiane sono andate alla grande, sostenute dalla prospettiva di un altro stimolo monetario da parte della Banca centrale europea.

Questo rimbalzo lascia i funzionari di Bruxelles con meno strumenti in mano per costringere l’Italia a rimettere velocemente in linea le sue finanze pubbliche, e così la resa dei conti, se e quando arriverà, potrebbe essere ancora più rovinosa. Il debito del paese rappresenta una bomba a orologeria finanziaria che mette a rischio lo stesso euro, vista la posizione dell’Italia come terza maggiore economia dell’eurozona.

Cosa dicono gli economisti di Bloomberg

“I recenti cambiamenti nei rendimenti dei titoli sovrani italiani suggeriscono che gli investitori stanno concedendo al governo populista il beneficio del dubbio sul fatto che alla fine troverà un modo per ridurre la spesa. Ma i finanziatori alla fine vogliono una prova concreta, come nei documenti di bilancio per il prossimo anno, che saranno pubblicati in ottobre” ha detto David Powell della Powell Wealth di Atlanta.

Eppure, il sentire del mercato potrebbe inasprirsi, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro delle Finanze Giovanni Tria in lotta entrambi per persuadere Salvini, la forza dominante nella coalizione, e il vice-premier Luigi Di Maio, del movimento anti-establishment Cinque Stelle, a limitare i loro tagli di imposte e programmi di spesa. Ma gli investitori stanno comprando il debito italiano, a dispetto dei piani fiscali di Salvini e di Di Maio. Dato che il potere della Commissione in parte dipende dalle reazioni dei mercati, l’atteggiamento benevolo degli investitori concede respiro alla litigiosa coalizione di governo. Questo a sua volta aumenta il rischio politico di Bruxelles nell’infliggere una sanzione. La stessa Commissione si sta concentrando sulle misure correttive che vuole vedere adottate dal governo italiano – in mancanza di ciò, si prevede che il gruppo attiverà presto una formale procedura di infrazione.