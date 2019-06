Per Salvini la comandante della Sea Watch è una criminale: o va dentro o va espulsa

Roma (askanews) –“Questi dicono ‘salviamo vite’ e hanno rischiato di uccidere esseri umani che facevano il loro lavoro. Questi sono delinquenti, una nave di centinaia di tonnellate di stazza ha speronato, schiacciato sulla banchina una motovedetta in vetroresina della Guardia di Finanza. Questa è una criminale”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando in diretta Facebook dei fatti di Lampedusa.

“Ho piena fiducia nella magistratura italiana, penso che un atto di guerra documentato dalle tv – ha aggiunto Salvini – di tutto il mondo sarà punito. Se come mi auguro ci sarà il processo, la signorina passerà il suo tempo in galera altrimenti è già pronto il decreto di espulsione in direzione Berlino. Fortunatamente – ha detto ancora il ministro – nessuno si è fatto male, ma si è rischiato il morto, si è rischiato il disastro.

Dei migranti a bordo della Sea Watch, sbarcati a Lampedusa, in 41 saranno ospitati da 5 paesi europei. La linea del rigore è servita a svegliare l’Europa, se avessimo fatto come i governi precedenti questi sarebbero andati a spacciare come il gambiano di Genova. L’obiettivo è riportarli nel continente africano”.