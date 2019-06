Il suo pitbull morde una donna e si butta dalla finestra dopo che i pompieri hanno sistemato i materassi

Asti (Ansa) – Una donna è stata morsa da un pitbull, in pieno centro ad Asti, durante la Notte Bianca di ieri. Il cane, di proprietà di un pregiudicato di 37 anni, ha azzannato la donna mentre stavano passeggiando in corso Alfieri e senza motivi apparenti. La donna, medicata al pronto soccorso, non ha riportato ferite profonde. Il proprietario è stato arrestato per resistenza dai carabinieri, intervenuti per sedare una lite nata in seguito all’aggressione dell’animale nei confronti della donna. Portato ai domiciliari, su disposizione del pm, l’uomo ha tentato di buttarsi dal cornicione dello stabile di corso Alfieri in cui abita. Dopo alcune ore l’uomo si è lanciato nel vuoto, finendo sui materassi sistemati in strada dai vigili del fuoco. Con i militari dell’Arma sono intervenuti anche vigili del fuoco, polizia e 118. Non si è fatto male, ma è stato portato all’ospedale in codice giallo per accertamenti.