La famiglia Zoncada salva Arfea

Alessandria (a.g.) – “Possiamo dire con estrema soddisfazione che con la chiusura della trattativa di venerdì tra Autostradale e Arfea, abbiamo garantito la salvaguardia dei posti di lavoro dell’azienda alessandrina, il mantenimento degli scatti di anzianità dei dipendenti e la ripresa del servizio di trasporto in tutta la zona già servita dai mezzi di Arfea. Ci sembra di aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati e fatto tutto ciò che c’era da fare, ma siamo ancora all’inizio perché sono previsti altri investimenti per quanto riguarda gli impianti”.

A parlare così è il dottor Egidio Zoncada, amministratore delegato del Gruppo Zoncada “Star Spa” di Lodi, controllante di Autostradale Srl che segue direttamente la vicenda della ditta alessandrina Arfea. L’obiettivo finale è la fusione con Amag Mobilità Alessandria (di cui, attraverso Line Pavia, dello stesso gruppo, la famiglia Zoncada detiene l’85%), per unire trasporto urbano ed extraurbano del Piemonte Orientale.

Dopo la bocciatura del concordato preventivo in continuità richiesto l’anno scorso, l’Arfea passa ora in affitto ad Autostradale Srl che si è detta disposta all’acquisto se il nuovo piano concordatario sarà finalmente approvato dal Tribunale. Intanto c’è molta soddisfazione nell’aria per la brillante e positiva conclusione dell’accordo tra Autostradale e Arfea che prevede sviluppi interessanti proiettati nel tempo.

Finalmente Arfea conferirà il rateo della quattordicesima 2018 e il saldo della busta paga del luglio dell’anno scorso entro il 5 luglio, il rateo della tredicesima 2018 e le altre competenze congelate sui cedolini dell’anno scorso, le trattenute sindacali e, infine, la busta paga di giugno entro il 10 luglio, oltre alla quattordicesima di quest’anno entro il 20 luglio e il tfr entro fine mese a quei dipendenti che hanno risolto il rapporto di lavoro.

Tra i segreti del rilancio aziendale prospettato da Autostradale Srl c’è quello di essere pronti per le prossime gare regionali sul servizio di trasporto a largo raggio.

Domani, lunedì 1° luglio, l’Arfea sarà di nuovo in pista in vrtù del contratto di venerdì denominato in gergo rent to buy, “affitto per comprare”, in quanto è legato al nuovo piano di concordato preventivo di Arfea, con acquisto al termine dell’iter. L’affitto ha una scadenza: due anni. Ma è ovvio che la speranza è di chiudere molto prima.