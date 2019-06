Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro il guard rail: ferita

Pontecurone – Incidente, stamane intorno alle 7:30, sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, all’altezza di Pontecurone, nel tortonese.

Una donna di nazionalità spagnola, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che stava guidando ed è andata a sbattere contro il guard rail.

Nell’incidente non sono stati coinvolti altri automezzi. La vittima viaggiava da sola e non ha riportato ferite gravi.

Sono intervenuti il 118, che ha trasportato la donna in ospedale, e la polizia stradale di Alessandria Ovest.

Il traffico ha subito rallentamenti.