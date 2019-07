Cameriere di un noto ristorante di Acqui nei guai per detenzione e spaccio di marijuana

Acqui Terme – Arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti cameriere di un famoso ristorante acquese. È avvenuto venerdì 28 giugno, quando l’uomo, un quarantaseienne di Acqui, è stato notato dai Carabinieri del NOR in compagnia di un noto tossicodipendente della zona. I due hanno interagito in strada solo per qualche attimo, ma i Carabinieri, insospettiti, hanno tenuto d’occhio il tossicodipendente fermandolo poco dopo per un controllo. Il fatto che avesse addosso circa 10 grammi di marijuana ha ulteriormente accentuato i sospetti dei militari sulla possibilità che fosse stato proprio il cameriere a vendergli la sostanza, e a quel punto si è deciso di procedere con un controllo anche a suo carico. Rintracciatolo nel ristorante dove lavora, fin da subito i sospetti dei Carabinieri sono stati confermati: il cameriere ha infatti tentato di liberarsi alla bell’e meglio di un involucro contenente altri due grammi di marijuana, ma il suo gesto è stato subito notato e sono scattati pertanto dei controlli anche al suo armadietto personale nel ristorante. All’interno vi erano un paio di pantaloni con in tasca 360 euro, ritenuti provento di spaccio, e una volta perquisito l’appartamento del quarantaseienne sono saltati fuori ulteriori 20 grammi di marijuana.

Per l’uomo sono subito scattati i domiciliari, ma nella giornata di sabato, davanti al Gip che ha convalidato l’arresto, è stata patteggiata una pena a sei mesi di reclusione e 1000 euro di multa. Il condannato è stato quindi rimesso in libertà fino al momento dell’esecuzione della sentenza.