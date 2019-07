Il Gruppo Colussi ha acquistato la maggioranza dell’azienda La Suissa di Arquata Scrivia

Arquata Scrivia – L’azienda piemontese produttrice di cioccolato La Suissa, nata ad Arquata Scrivia nel 1981, è entrata a far parte del gruppo Colussi, storico marchio di biscotti che ha dunque rilevato la maggioranza azionaria dell’azienda piemontese.

In una nota stampa diramata in un cui si illustra l’operazione si spiega che l’ingresso di Colussi “permetterà un’ulteriore crescita, con la possibilità di rafforzare la distribuzione in Italia e all’estero e con la volontà di sviluppare nuovi progetti anche grazie a Unisig, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Bra), di cui il Gruppo è partner strategico da anni, nel rispetto della tradizione, del saper fare e con attenzione sempre maggiore a scelte sostenibili in un’ottica di continuo miglioramento del prodotto.”

Il matrimonio è stato definito significativo “perché segna l’ingresso di Colussi nel mondo del cioccolato con un partner d’eccellenza. La Suissa è infatti un’azienda primaria del settore, capace di conquistare la fiducia del pubblico e degli addetti ai lavori nei suoi quasi 40 anni di attività contraddistinti da un’attenzione alla scelta delle materie prime e dal personale qualificato, appassionato e competente che le lavora abbinando alla preziosa cura artigianale l’utilizzo di impianti ad avanzata tecnologia”.

L’operazione è stata supportata dagli Advisor Brera Financial Advisory e dagli Avvocati Sismondi e Bonvicini per il Gruppo Colussi e dalla Società Vitale&Co e dallo Studio Pedersoli per il fondo Alto Capital III gestito da Alto Partners SGR S.p.A. e mira a soddisfare ulteriormente i consumatori affezionati al gruppo Colussi.