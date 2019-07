Licenziato perché non parla arabo

Serravalle Scrivia – In molti casi fino a ieri per essere assunti era necessario parlare l’inglese, ma i tempi cambiano ed oggi non è più l’idioma di sua Maestà la Regina Elisabetta a tenere banco, ma l’arabo. A saperne qualcosa è Alexander Delnevo (nella foto web), 37 anni di Alessandria, che lavora all’Outlet di Serravalle Scrivia, delegato sindacale della Filcams Cgil, che, due giorni prima del suo rientro al lavoro, il 28 giugno, ha ricevuto la comunicazione di licenziamento perché non parla l’arabo. Alexander, 37 anni, che pochi giorni fa è diventato papà, è laureato ed è dipendente da dieci anni di Lardini Spa, noto marchio di sartoria di lusso presente all’outlet, azienda di successo con 460 dipendenti e in grande crescita. Parla perfettamente l’inglese e oltre ad una grande esperienza, vanta un impeccabile curriculum lavorativo. In un recente passato si era reso fra i protagonisti della battaglia sindacale condotta all’Outlet contro le aperture festive e in tutti questi mesi ha lavorato per la costruzione della piattaforma sindacale che CGIL, CISL, UIL, hanno presentato a Mc Arthur Glen per migliorare le condizioni di lavoro di circa 2500 lavoratori che operano nell’intera area commerciale. Immediata la reazione della Cgil che ha chiesto a Lardini Spa di ritirare immediatamente il provvedimento minacciando una mobilitazione di massa all’Outlet.