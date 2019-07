Forse per un corto circuito vanno a fuoco due camper parcheggiati proprio vicino alla caserma dei pompieri

Casale Monferrato – Vi è forse un cortocircuito all’origine dell’incendio che ieri sera, poco prima di mezzanotte, ha danneggiato tre camper (due gravemente, il terzo in modo più lieve) posteggiati in Piazza Venezia, proprio a fianco del distaccamento dei Vigili del Fuoco.

Immediato l’intervento dei soccorritori, i quali hanno impiegato una ventina di minuti per domare le fiamme e circa due ore per le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto è intervenuto anche il Sindaco Riboldi, che era impegnato con tecnici del comune e Vigili del Fuoco in un controllo sulla struttura del vicino ponte sul Po.