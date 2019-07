In ospedale si sono dimenticati di controllare il referto della donna incinta, poi morta insieme alla bimba che doveva partorire

Alessandria (Max Corradi) – Quando Ingrid Vazzola, l’insegnante morta lo scorso 18 giugno insieme alla figlia che aveva ancora in grembo, era giunta in ospedale accompagnata dal marito Stefano, aveva oltre 38 di febbre, attacchi di vomito e dolori alla schiena. Ecco perché era stato subito effettuato un prelievo di sangue da esaminare in laboratorio, ed ecco perché il responso avrebbe dovuto render chiaro ai medici che riposo e Tachipirina 1000, come prescritti al momento delle dimissioni della donna, non sarebbero bastati.

Ma allora perché? Una domanda banale che potrebbe avere una risposta sconcertante: il referto degli esami, che indicava un’infezione batterica in atto, non è stato visionato. Giunto per via telematica dal laboratorio analisi, è stato inserito alle 8 e 9 minuti. Eppure sembra esser passato inosservato, tanto che la paziente, due ore dopo, è stata dimessa dall’ospedale.

Davvero in quelle due ore nessuno si è accorto di nulla? Per quanto assurda, pare la spiegazione più logica, perché non è possibile credere che se uno dei medici che si occupavano di Ingrid avesse letto quel referto, l’avrebbe comunque dimessa e per di più con una simile prescrizione.

Ed è questo uno dei primissimi dettagli che attendono un chiarimento in sede giudiziaria, anche perché, se si fosse trattato davvero di una svista, toccherebbe per di più interrogarsi circa i ritmi di lavoro degli operatori di Pronto Soccorso, i quali dovrebbero essere messi il più possibile in condizione di fronteggiare lo stress di una vita perennemente in trincea mantenendo quella lucidità da cui dipende talvolta la salvezza di una persona.

Ma durante il processo vi è un altro elemento che avrà un grande peso e sul quale legali e consulenti saranno chiamati a rispondere: il grado di rilevanza che decisioni diverse, come il fatto di somministrare immediatamente una terapia antibiotica, avrebbero avuto circa l’opportunità di Salvare Ingrid e la sua Alice. Alle 8.09 vi era un referto che attestava l’infezione in atto. Come sarebbe andata se si fosse proceduto subito con gli antibiotici? Madre e figlia si sarebbero salvate? A sciogliere il nodo del nesso causale sono deputati i consulenti scelti dal Pm Andrea Trucano: il medico legale Luca Tajana e il ginecologo Carlo Bulgheroni, che si sono presi sessanta giorni di tempo nei quali, fra l’altro, analizzeranno attentamente i risultati delle autopsie di madre e feto morto in grembo e la cartella clinica che riassume le ultime 18 ore in vita di Ingrid Vazzola.

Ai consulenti delle parti il compito invece di stabilire se in ospedale sia stato fatto tutto il possibile nel rispetto dei protocolli e delle linee guida. I sette medici indagati (difesi dagli avvocati Piero Monti, Tino Goglino, Giuseppe Cormaio e Roberto Cavallone) hanno nominato Valter Declame e Antonio Osculati, mentre per la famiglia di Ingrid (tutelata dai legali Francesco Sangiacomo, Gabriella Angela Massa e Vittorio Spallasso) risponderà Roberto Testi.