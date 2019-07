Lega ormai imprendibile: nei sondaggi vola al 38%

da Termometro Politico – La Lega non pare essere intenzionata a fermare la propria corsa secondo Swg, che come ogni settimana presenta i propri sondaggi elettorali presso il tg di La7.

Probabilmente la vicenda della Sea Watch 3 ha attirato l’attenzione degli elettori sul partito di Salvini, il più esposto quando si parla di immigrazione.

Non è un caso che quasi l’unica forza politica a subire questa ennesima impennata della Lega sia il Movimento 5 Stelle, che perde quasi la stessa percentuale che l’alleato di governo guadagna.

Quasi fermi i partiti di opposizione, sia il PD, che comunque non riesce a superare il livello raggiunto alle europee, sia Forza Italia che Fratelli d’Italia, sempre appaiati.

Ma vediamo i numeri, raccolti come sempre su un campione di 1500 soggetti con metodo CATI-CAMI-CAWI

La Lega migliora il proprio record e guadagna il 0,7% portandosi al 38%.

Compensa quasi completamente la perdita del Movimento 5 Stelle che perde il 0,8%, del resto molto probabilmente proprio a vantaggio dell’alleato, e scende al 17,2%, quasi esattamente il risultato ottenuto il 26 maggio. È un record negativo da cui il partito di Di Maio non sembra riuscire a risollevarsi.

Immobile il PD al 22,6%, anche in questo caso agli stessi livelli delle europee. La seconda posizione sembra assicurata per il partito di Zingaretti, ma non appaiono probabili ora ulteriori progressi.

Chi invece perde molto rispetto al 26 maggio è Forza Italia, che è al 6,5%, ancora in calo, seppure solo del 0,1%. Poco sotto Fratelli d’Italia, al 6,4%, anch’esso in diminuzione di un decimo.

Fermi anche +Europa e i Verdi, rispettivamente al 2,8% e al 2,7%, mentre è in condizioni sempre più critiche la Sinistra, che perde un altro 0,1% e finisce al 0,1%. Probabilmente anche a vantaggio delle liste minori, quelle sotto l’1%, che crescono del 0,4% al 2,3%.