Lu Cuccaro, dopo la fusione ecco la beffa: i contributi non arrivano, restano nelle casse del Ministero dell’Interno

Lu Cuccaro – Ennesima beffa per gli amici ex luesi ed ex cuccaresi, ormai lucuccaresi. Sì, perché, a quanto pare, dato che la fusione dei comuni di Lu e Cuccaro Monferrato non è stata ufficializzata entro il 31 gennaio 2019, i contributi che avrebbero dovuto essere versati questo stesso anno, proprio in virtù della fusione, resteranno dove sono, ovvero nelle casse del Ministero dell’Interno.

E pensare che l’ufficializzazione è avvenuta proprio il giorno successivo al termine, il 1° febbraio, cosa che rende ancora più amara, e per certi versi tragicomica, la vicenda di questa fusione che par davvero esser nata sotto una stella quantomeno un po’ sbadata.

Vien da dire che, invece di pregare affinché la fusione non andasse in porto, il buon Don Rota, parroco barricadero di Cuccaro, avrebbe dovuto farlo, e intensamente, per la sua riuscita, visto che qui le cose sembrano andare di male in peggio nonostante gli auspici e le previsioni di chi ora ha da gestire più di un imbarazzo. Era stato infatti sull’arrivo delle risorse statali che i due ex sindaci Michele Filippo Fontefrancesco e Fabio Bellinaso avevano basato quasi del tutto la loro campagna a favore della fusione, parlando di circa 300.000 euro che sarebbero arrivati al nuovo comune risolvendo gran parte dei problemi che affliggevano le due amministrazioni precedenti, con difficoltà ad intervenire sulla spesa corrente, ma anche a rimpinguare il personale. E invece, almeno fino al 2020, non si vedrà il becco di un quattrino. “Il nuovo comune – ammette il primo sindaco lucuccarese Franco Alessio – non è inserito nell’elenco ministeriale dei comuni che prenderanno i contributi unicamente perché il ministero li eroga solo a quelli che si sono fusi entro il 31 gennaio 2019, mentre Lu-Cuccaro Monferrato è sorto ufficialmente il 1° febbraio, quindi inizierà a ricevere la sovvenzione straordinaria statale dal 2020”.

Ma a quanto pare, nonostante altri comuni della zona, come Cassano Spinola (fusosi con Gavazzana) e Alluvioni Piovera (nato dalla fusione di Alluvioni Cambiò e Piovera), abbiano proceduto entro i termini stabiliti, si profila una stagione di vacche magre un po’ per tutti i nuovi comuni “post-fusione”. In base alla spartizione prevista dal ministero percepiranno infatti cifre più basse del previsto. Nello specifico, a Cassano Spinola andranno 151.689 euro, mentre ad Alluvioni Piovera 186.279. Il tutto su un budget totale di 46,5 milioni erogati.

“L’Anci regionale – dice l’ex sindaco Michele Filippo Fontefrancesco – sta conducendo una battaglia contro i tagli previsti dallo Stato su questo settore”. Che i fondi siano stati tagliati per far fronte ad altre spese più urgenti? Francamente non si ha modo di capirlo, ma sta di fatto che se sulla base di determinate promesse le operazioni di fusione fra comuni sono state maggiori di quanto si fosse previsto, la minestra nel piatto finirà con lo scarseggiare per tutti. E ancor di più per Lu-Cuccaro, che di minestra rischia di non mangiarne neanche una cucchiaiata fino all’anno prossimo.